Защитник немецкого Шальке 04 Налдо близок к переходу во французский Монако. Сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно. В переходе бразильского игрока линии обороны лично заинтересован главный тренер монегасков Тьерри Анри.

Защитник немецкого "Шальке-04" Налдо близок к переходу во французский "Монако". Сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно. В переходе бразильского игрока линии обороны лично заинтересован главный тренер монегасков Тьерри Анри.Сам игрок также готов стать игроком "Монако" нынешней зимой и уже достиг соглашения с французским клубом, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на RMC. На данный момент, Налдо ведет переговоры с "Шальке" на предмет расторжения контракта по обоюдному согласию. Соглашение между сторонами действует до 2020 года.В нынешнем сезоне Налдо принял участие в 13 встречах за "рудокопов".