Император Японии Акихито в последний раз выступил с обращением к нации. Уже скоро 85-летний монарх добровольно оставит престол.

Император Японии Акихито в последний раз выступил с обращением к нации. Уже скоро 85-летний монарх добровольно оставит престол. Услышать речь правителя ко дворцу в Токио пришло рекордное число японцев — почти 150 тысяч.У этой традиции японской императорской семьи — юбилей. Публично отказавшийся от божественной сущности отец нынешнего монарха император Хирохито впервые поздравил подделанных с Новым годом 70 лет назад. Прежде на прямых потомков богини солнца Аматэрасу простым смертным смотреть было нельзя.Летоисчисление в Японии ведется в том числе по эпохам правления императоров. 1 января наступил 31-й год эпохи Хэйсэй — это девиз правления императора Акихито. В переводе означает "установление мира". Этот год продлится всего 4 месяца. 30 апреля император Акихито отречется от престола.Следующим — 126-м — по счету императором Японии станет принц Нарухито. Он выходит на веранду вместе с отцом."Я очень счастлив провести Новый год вместе со всеми вами. Надеюсь, это будет хороший год для всех. Я молюсь за мир и счастье людей в Японии и во всем мире", — сказал Акихито.В этот день императорская семья появляется перед собравшимися пять раз. Продолжительность общения с народом — ровно 4 минуты 55 секунд."Хорошо, что император решил досрочно отказаться от трона. В таком возрасте совсем не просто выполнять такое количество обязанностей. Он имеет полное право отдохнуть", — говорят японцы.Выслушав поздравления, подданные отправляются к торговым рядам, расположенным посреди газонов с живописными соснами. Только в этот день здесь можно купить императорские саке и печенье с изображением 16-лепестковой хризантемы — официальный герб старейшей из правящих династии планеты, который в Японии символизирует долголетие и несгибаемость.