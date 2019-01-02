Бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов на российском телевидении Марго Овсянникова, за которой практически закрепилось прозвище эскортница из Дома-2, в очередной раз удивила поклонников. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой предстала абсолютно голой. Интимные части своего тела девушка спрятала за елку.

Бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов на российском телевидении Марго Овсянникова, за которой практически закрепилось прозвище "эскортница из "Дома-2", в очередной раз удивила поклонников. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой предстала абсолютно голой. Интимные части своего тела девушка спрятала за елку.Зрители часто называют "Дом-2" самым скандальным и безнравственным шоу на российском телевидении. В связи с этим, как отмечают они, кем должен быть человек, чтобы его изгнали из телепроекта за аморальное поведение.Однако такие случаи действительно есть. Так, например, Марго Овсянникова из действующей превратилась в бывшую участницу программы после того, как вскрылось ее темное прошлое. Выяснилось, что девушка работала в сфере оказания эскорт-услуг. Впрочем, одного этого для ухода звезды было явно недостаточно. Девушка покинула "Дом-2" после скандала с Ольгой Бузовой и проваленного голосования.Сейчас, если верить страницы Марго Овсянниковой в Instagram, она не унывает и продолжает радовать своих поклонников собственной непосредственностью, соединенной с некоторой долей раскрепощенности. Например, она решила поздравить пользователей Сети, снявшись полностью голой. Обнаженное тело красотка спрятала за елку."Вот и пролетел этот один из самых ярких годиков в моей жизни!😻 Спасибо Дом2 за такой старт ап! И спасибо вам! За то что вы со мной! Я самая счастливая! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала он снимок.И, судя по всему, останавливаться на достигнутом девушка не собирается. По крайней мере уже в 2019 году Марго Овсянникова в очередной раз нашла чем удивить не только поклонников, но и случайных прохожих, устроив горячие танцы в бикини прямо на заснеженной улице.