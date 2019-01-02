К гражданину США Полу Уилану, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, Россия предоставила консульский доступ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

К гражданину США Полу Уилану, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, Россия предоставила консульский доступ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.О том, что США в ближайшие часы планируют получить доступ к Уилану, сообщал глава госдепа США Майк Помпео. Госсекретарь США также говорил, что в Америке хотят узнать больше о причинах задержания их гражданина. В случае необоснованности таких действий, там готовы требовать его возвращения на родину, передает "Интерфакс".Вместе с тем, как сообщает телекомпания CNN в репортаже из штата Мичиган, 48-летний Уилан проявлял активность в соцсетях России на протяжении последних 13 лет. В его аккаунте 70 друзей. По данным телекомпании, впервые он посетил Москву в 2006 году. Молодость Пола пришлась на период холодной войны, отмечалось в репортаже. Но после визита в Москву мужчина заинтересовался Россией и выучил русский язык. В настоящий момент он занимает должность директора по вопросам безопасности в компании по поставкам автозапчастей BorgWarner со штаб-квартирой в Оберн-Хилс (штат Мичиган).Против Пола Уилана в Москве возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Как утверждает брат Уилана Дэвид, Пол прибыл в Москву на свадьбу. Он также сообщил, что Пол Уилан отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп.