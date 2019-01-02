Более тысячи представителей различных националистических организаций собрались сегодня в центре Киева. Они чествовали Степана Бандеру. Такие марши 1 января в украинской столице проводились неоднократно.

Более тысячи представителей различных националистических организаций собрались сегодня в центре Киева. Они чествовали Степана Бандеру. Такие марши 1 января в украинской столице проводились неоднократно. Но на этот раз день рождения человека, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с фашистами, по воле киевских властей отмечали уже как государственный праздник.Факельное шествие членов украинских националистических партий посвящено дню рождения Степана Бандеры. По данным украинских социологов, марши прошли в 21 регионе страны. В Киеве шествие прошло по центральным улицам, автомобильное движение в это время ограничили. Шли от памятника Тарасу Шевченко до Майдана независимости.Шествие выглядело жутковато — в темноте при свете факелов. Под флагами с портретами Бандеры шли люди, многие из которых надели колпаки Санта Клауса. "Я считаю, что в скором времени этот день должен стать государственным праздником", — заявил народный артист Украины Богдан Бенюк.К фигуре Степана Бандеры отношение и раньше было неоднозначное. Украинский националист считал, что хороши любые методы, в том числе убийства и террор. Фашисты определили его в концлагерь, но тут же освободили. Это давало почву для предположений о коллаборационизме. Кроме того, последователи Бандеры причастны к Волынской резне поляков.Новая власть на Украине нуждалась в символах. Степана Бандеру стали героизировать, ставить ему памятники. Миф о Бандере направлен прежде всего на молодежь, и это вызывает опасения. Через десятилетие это украинцы станут политиками и чиновниками.