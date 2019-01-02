Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали в Северное море с грузового судна MSC Zoe. В трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды - химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали в Северное море с грузового судна MSC Zoe.Это судно является одним из крупнейших контейнеровозов в мире, оно может перевозить больше 19 тысяч контейнеров.Как сообщила телерадиовещательная корпорация Нидерландов, течением их прибивает к берегам островов Влиланд и Терсхеллинг, как минимум 21 уже вымыло на побережье.Причиной инцидента, произошедшего в ночь на 2 января у немецкого острова Боркум, стали сильные волны.В трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками.Береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщать о вымытых на берег контейнерах в полицию или в экстренную службу спасения, передает ТАСС.Ликвидация последствий ЧП займет несколько дней.