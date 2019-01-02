Украинцам пришлось столкнуться с масштабным ростом цен в стране. Что именно подорожало и к чему это может привести?

Украинцам пришлось столкнуться с масштабным ростом цен в стране. Что именно подорожало и к чему это может привести?Январские платежки с квартплатой, понятно, придут позже. Но к удару по кошельку украинцы готовятся уже сейчас. Новогодний подарок: отопление, горячая вода подорожали сразу почти на четверть. А ведь совсем недавно уже было существенное повышение — на газ. Многие просто перестали платить.Рост коммунальных платежей — лишь одно из многочисленных кабальных условий, поставленных перед Украиной кредиторами из МВФ. На очереди — заморозка всех социальных программ."Кредит — это не подарок, а результат политики правительства, которое провалило поддержку реального сектора экономики и пытается показать стране, что ей нужно выживать за счет кредитов, а не за счет собственных предприятий", — заявил депутат Юрий Бойко.Кредитная игла, как грабли, на которые Украина все время наступает. И ими же роет себе долговую яму: с каждым новым траншем — все глубже. Даже в украинском Нацбанке забили тревогу: в ближайшие два года предстоит выплатить по госдолгу 17 миллиардов долларов — практически весь золотовалютный резерв.Некоторые считают, что так власти пытаются разжалобить чиновников МВФ в надежде на отсрочку и реальная сумма — в районе 10 миллиардов. Но ведь и их нужно где-то брать. При этом пик долговых выплат — уже через месяц. Последние данные госкомитета статистики: за чертой бедности — уже треть "громадян".Но чиновникам не до решения экономических проблем — новогодние каникулы. А Порошенко готовится к вояжу в Стамбул. За грамотой для раскольнической Церкви. На местах выполняют спущенную сверху разнарядку: минимум по три прихода в каждом районе перевести из канонической Украинской Православной Церкви в объединенную раскольническую. Когда митрополит Симеон из Винницы — это вотчина Порошенко — примкнул к филиалу Стамбульской Церкви на Украине треск раскола прокатился и по всему региону.Настоятель храма такого от своей паствы явно не ожидал. Сперва подумал, что идут на службу. Оказалось, — выставлять за дверь. Такие гонения на "несогласных" только усилятся. Порошенко уже анонсировал совместный с Епифанием "томос-тур" по 17 областям. Для украинского президента он будет предвыборным. С традиционными заявлениями, что "заграница нам поможет".Но иногда даже у "заграницы" случаются прозрения. Вот американский CNN на своей эфирной карте, наконец, обозначил Симферополь как российский город. У украинских радикалов это вызвало очередной истерический приступ.