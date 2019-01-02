Российский футболист Александр Кержаков на праздники улетел в греческий Акрополь. Ранее он под напором судебных приставов был вынужден отдать своего сына бывшей жене Милане Тюльпановой.

Российский футболист Александр Кержаков на праздники улетел в греческий Акрополь. Ранее он под напором судебных приставов был вынужден отдать своего сына бывшей жене Милане Тюльпановой.Рассказывают, что Александр Кержаков укатил на новогодние праздники за границу в одиночестве. Старшие дети остались в Санкт-Петербурге, а младшего он был вынужден отдать Милане Тюльпановой, своей бывшей жене, передает .Напомним, развод футболиста с супругой носил крайне скандальный характер. Спортсмен рассказал, что после смерти отца Милана Тюльпанова стала принимать запрещенные препараты. Сама она обвинения в зависимости отвергает.По словам бывшей жены Кержакова, футболист женился на ней по расчету – с оглядкой на высокий статус ее отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Якобы с его помощью спортсмен рассчитывал построить карьеру. Когда же его не стало, Кержаков резко охладел к жене и стал оказывать психологическое давление, пожаловалась Милана Тюльпанова.Светские хроникеры отмечают, что эта скандальная история, кажется, далека от своего завершения. Самое страшное, что из-за конфликта родителей страдает ребенок, отмечают обеспокоенные пользователи Сети.Долгое время Александр Кержаков отказывался отдавать сына бывшей жене. Даже после решения суда он был вместе с ребенком и был вынужден пойти на уступки только после того, как к нему домой пришли судебные приставы и адвокаты.Возможно, что сейчас, уехав без детей в Грецию, спортсмен просто набирается сил для нового раунда противостояния. Поклонники же просят родителей постараться найти взаимопонимание и решить дело миром.