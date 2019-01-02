Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзовую медаль в масс-старте на проходящем в немецком Оберстдорфе этапе престижной многодневки Тур де Ски. В гонке классическим стилем россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 45 минут 32,3 секунды.

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзовую медаль в масс-старте на проходящем в немецком Оберстдорфе этапе престижной многодневки "Тур де Ски". В гонке классическим стилем россиянин преодолел дистанцию в 15 километров за 45 минут 32,3 секунды.Устюгов проиграл победившему в гонке норвежцу Эмилю Иверсену две секунды. Второй результат продемонстрировал итальянский лыжник Франческо де Фабиани, который финишировал спустя 0,9 секунды после Иверсена.В первую десятку также вошел еще один российский спортсмен Максим Вылегжанин, который завершил гонку на десятом месте. Его отставание от победителя составило 6,8 секунды. Также Андрей Мельниченко занял 19 место (+13,4), Александр Бессмертных – 27-е (+17,5), Александр Большунов – 32-е (+19,1), Денис Спицов – 41-е (+21,6), Глеб Ретивых – 46-е (+24,9), а Андрей Собакарев – 50-е (+28,4).