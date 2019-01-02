Челябинские полицейские зафиксировали несколько попыток мошенников организовать сбор средств якобы для помощи пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске.

Челябинские полицейские зафиксировали несколько попыток мошенников организовать сбор средств якобы для помощи пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске."Неизвестные предлагают перевести деньги для пострадавших на свои счета", — сообщили в региональном управлении МВД.Полицейские предупреждают граждан не терять бдительности — реквизиты счета для пожертвований размещены на сайте городской администрации Магнитогорска. О случаях мошенничества со счетами для перевода средств пострадавшим полиция просит незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.