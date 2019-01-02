Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске. Работа по выявлению причин произошедшего ведется круглосуточно.

Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске. Об этом СМИ сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.Следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СК России занимается расследованием причин трагедии. Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, передает ТАСС. Работа по выявлению причин произошедшего ведется круглосуточно.Утром 31 декабря в Магнитогорские рухнули перекрытия одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последней информации, девять человек погибли. В настоящее время судьба более чем 30 человек по-прежнему неизвестна. Из пострадавшего и соседних подъездов были эвакуированы десятки людей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа как приоритетную версию случившегося.