На своей странице в Instagram Мария Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться на праздновании Нового года. Актрисе даже пришлось ставить капельницу.

На своей странице в Instagram Мария Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми ей пришлось столкнуться на праздновании Нового года. Актрисе даже пришлось ставить капельницу.В канун Нового года Мария Кожевникова поделилась со своими подписчиками пугающей фотографией на своей странице в Instagram. По снимку стало понятно, что актрисе сделали капельницу."Вот так 😭держалась , держалась...", – подписала она. "Но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость 🙏🏻 Пожелайте нам здоровья 💪🏻", – добавила актриса.Уже из следующего снимка стало ясно, что Марии Кожевниковой стало лучше. Новый год она смогла встретить в кругу семьи, а не в больнице. "Не хочу заканчивать год грустно, хотя мне сейчас реально плохо... Я счастливый человек! Прощай 2018!!!", – написала актриса.И под третьим снимком Кожевникова рассказала подробности произошедшего. Все началось, по ее словам, в районе 21:00 31 декабря. "Мне стало так плохо, что я не могла двигаться и говорить, какой-то просто адский вирус и у меня началась интоксикация, какой не было никогда!", – подчеркнула она.Она подчеркнула, что ее поддерживала вся семья, врач был на связи, а медсестра поставила капельницу. "К 00.00 я, хоть и в домашнем виде, смогла радоваться, насколько это возможно с температурой и встретить Новый 2019 год за столом со своими близкими!!!", – добавила Мария Кожевникова.В связи с такой личной ситуацией она пожелала своим подписчикам здоровья. Те ответили симметрично, добавив много теплых слов от себя.