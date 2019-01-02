Дочку Сбербанка Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Дочку Сбербанка Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте НБУ.В НБУ отмечают, что в декабре 2018 года НБУ применил к АО "Сбербанк" меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более трех миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов), передает РИА Новости.По мнению НБУ, рисковая деятельность заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов или юридических лиц наличных средств. Они, как считает банк, могли быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, а также с проведением финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.