Митрополит Рязанский Марк высказал мнение против фильма Ирония судьбы, или С легким паром!, которая радует глаза зрителей в канун каждого Нового года. У ленты нашлось множество защитников.

Митрополит Рязанский Марк высказал мнение против фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", которая радует глаза зрителей в канун каждого Нового года. У ленты нашлось множество защитников.Россияне часто критикуют телевизионный эфиры, составляемые крупными каналами на Новый год. Это время, когда большинство людей находятся дома – готовятся к празднику, нарезают салаты и просто набираются сил перед праздничной ночью – и пусть даже невольно оказываются прикованы к голубому экрану.Однако картина режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", неизменно оказывающаяся в сетке вещания каждый год, кажется, обладает волшебной защитой от критики. Для россиян она стала своего рода символом праздника, а его регулярный просмотр, пусть и все диалоги давно выучены наизусть, любимой предпраздничной традицией.Тем не менее, митрополит Рязанский Марк решился высказать альтернативную точку зрения на картину. "Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной", – цитирует РИА Новости священнослужителя.Он напомнил, что главный герой фильма нашел новую любовь не просто после злоупотребления алкоголем, но и после предательства невесты. Этот посыл, по мнению митрополита, наполняет человеческие души ложными мечтами.Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что священнослужитель высказал свое личное мнение, а не официльную позицию РПЦ. По его же мнению, "Ирония судьбы, или С легким паром" – это прекрасная и добрая новогодняя сказка о любви и дружбе.При этом некоторые особо возмущенные зрители, настроенные против фильма, решили потребовать запрета на кино. На защиту ленты встал и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Как вообще можно критиковать советскую киноклассику?", – рассказал он "Дни.ру"."Давайте еще по Гайдаю пройдемся и по остальным фильмам Рязанова? Что еще этим "цензорам" не нравится? Пусть уж все выскажут. А нет ли тюремной романтики в "Джентльменах удачи"? А может "Приключения итальянцев в России" слишком космополитичные? Или же "Собачье сердце" слишком наглядный фильм и заставляет задуматься? Никто там не решил их походя запретить?", – возмутился эксперт."Оставьте в покое советское кино. Это народное достояние. Мужчины и женщины уходят от своих половин только из-за личных обстоятельств, а не под влиянием фильмов", – подчеркнул он.