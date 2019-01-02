Вопреки традициям, зрители не увидели нового номера от главной звезды российской эстрады Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь. Стала известна причина, по которой Примадонна пропала с экранов.
Вопреки традициям, зрители не увидели нового номера от главной звезды российской эстрады Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь. Стала известна причина, по которой Примадонна пропала с экранов.
Новогодние огоньки, а которых год за годом появляются одни и те же артисты с почти неизменным репертуаром, успели стать одним из самых узнаваемых атрибутов встречи Нового года в России, вместе с просмотром фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Безусловно, многие зрители ругают эти программы за их вторичность и отсутствие какой-либо выдумки.
Однако и это ворчание стало своего рода предновогодней традицией. Ярким доказательством тому служит беспокойство, с которым многие россияне отметили отсутствие на своих экранах Аллы Пугачевой. Увидеть ее можно было только во время повторного показа прошлогоднего эфира. Нового же номера Примадонна не показала.
О том, почему певица внезапно пропала с экранов, рассказали друзья семьи. "Нет песни подходящей. И просто нет желания", – цитирует близких артистки. "Копит силы и вдохновение для юбилейного концерта, который пройдет в апреле в Кремлевском дворце", – добавили они.
Стало известно, что Примадонна, несмотря на заоблачные гонорары, отказалась даже участвовать от работы на новогодних корпоративах, передает портал . За ее появление на сцене, по слухам, готовы были выкладывать порядка 300 тысяч евро. От почти 24 миллионов рублей за не самую пыльную работу Алла Пугачева отказалась ради того, чтобы встретить праздник в кругу семьи.
На вечеринку по случаю Нового года Примадонна пригласила Кристину Орбакайте с дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым, лучшую подругу Алину Редель, а также брата Максима Галкина Дмитрия с семьей. И, несмотря на то, что выхода на сцену семейный вечер не предполагал, Алла Пугачева выбрала для встречи Нового года экстравагантный наряд – короткое блестящее платье, которое не оставило равнодушными пользователей Сети.