Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса. Генпрокуратура страны сейчас готовится взять расследование в свои руки.

Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса. Генпрокуратура страны сейчас готовится взять расследование в свои руки.1 января 50-летний мужчина вначале попытался наехать на прохожих в Боттропе, потом — на автобусной остановке в Эссене. Причем выбирал в качестве цели именно мигрантов, уточняет телеканал "Россия 24".В итоге пострадало 5 человек, один из них — в тяжелом состоянии. Мотивом действий нападавшего могла стать ксенофобия. Также следствие предполагает, что задержанный страдает психическим расстройством.