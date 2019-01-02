Сотрудники шахты Кураховская государственного предприятия Селидовуголь, расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, объявили голодовку, требуя погасить задолженность по зарплате, сообщил в среду председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахтеры из Донецка (подконтрольная Киеву территория) объявили голодовку. Сотрудникам шахты "Кураховская" государственного предприятия "Селидовуголь" не платят зарплату.Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец написал в Facebook, что голодовка началась в среду утром, позже к ней начали присоединяться сотрудники лабораторий. Основное требование – погашение задолженности за 2018 год.Это не первая акция шахтеров в Киеве и областях. Люди требуют выплаты зарплаты и протестуют против закрытия шахт.Волынец указал, что задолженность перед шахтерами на Украине уже превысила 40 миллионов долларов, передает РИА Новости.