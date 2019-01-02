В аэропорту Шереметьево задержали рейс в Доминикану. Лететь отказались сами пассажиры. Они требовали, чтобы заменили самолет. Ситуацию не могли решить почти 10 часов.

В аэропорту Шереметьево задержали рейс в Доминикану. Лететь отказались сами пассажиры. Они требовали, чтобы заменили самолет. Ситуацию не могли решить почти 10 часов. В дело была вынуждена вмешаться транспортная прокуратура.Целый день 2 января во всем московском регионе шел снег, и несмотря на усилия всех наземных служб всех столичных аэропортов погода все-таки внесла коррективы в расписание вылетов и посадок. Уже известно о более чем 30 задержанных рейсах.В Шереметьево лишь к вечеру работа аэропорта вошла в более-менее нормальное русло, на табло — никаких свидетельств перебоев, которые были здесь в первой половине дня.Задержка, получившаяся во всех смыслах самой громкой, — это рейс на Пунта-Кана. Стремящиеся на новогодние каникулы в Доминикану почти 500 пассажиров провели в аэропорту полдня, при том что на регистрацию многие прибыли еще ночью. На глазах, что называется, изумленной публики технические службы производили замену стекла в кабине пилотов самолета, на котором людям предстояло лететь.Мнения разделились, соглашаться на этот самолет или нет. В какой-то момент пассажиры даже начали скандировать требования о замене борта. Получилось на весь аэропорт.Представители авиакомпании на все лады заверяли разъяренных отпускников, что проблемы их решаются настолько быстро, насколько это только возможно. В качестве компенсации каждому пассажиру выдали талон на питание — 450 рублей, на которые, по аэропортовым расценкам, можно купить, наверное, лишь сухарик и стаканчик воды, но все же. Пассажиры в итоге пожаловались везде, где только можно.Самолет в доминиканскую Пунта-Кану в итоге все-таки улетел — своим остающимся в заснеженной Москве родственникам его пассажиры прислали видео уже из его салона во время посадки. Этим отдыхающим теперь помешать уже ничего не должно – так, по крайней мере, надеются они сами. Что касается других рейсов, руководство аэропорта заверяет, что делает все возможное в условиях все ухудшающейся погоды.Задержанные по разным причинам рейсы нашлись во всех трех крупных аэропортах столичного региона: в Шереметьево — 33, в Домодедово — 13 и 10 отменены, во Внуково — 6 задержанных самолетов. Лишь маленький и самый молодой аэропорт Жуковский гордо отрапортовал, что у него все 10 рейсов отправились и все 11 прибыли точно по расписанию.