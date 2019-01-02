В Мурманской области на горнолыжный комплекс обрушилась лавина.

Спасатели ищут человека, который может находиться под сошедшей в Хибинах лавиной, сообщает региональное управление МЧС.Инцидент произошел на горнолыжном комплексе горы Кукисвумчорр 2 января днем, уточняется в сообщении. Под лавиной оказались трое человек. Двоим удалось выбраться из-под снега самостоятельно. Идет поиск третьего человека. В поисковой операции принимают участие представители служб лавинной безопасности, горнолыжного комплекса и волонтеры.Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. У подножия расположены города Апатиты и Кировск, а также Полярно-альпийский ботанический сад-институт.Ранее лавина сошла на поселок в Хабаровском крае. Под завалами оказались 10 работников местного золотодобывающего предприятия.