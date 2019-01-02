Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах признался, что на его взгляд Олимпийский комитет России уже понесла достаточное наказание за нарушения антидопинговых правил. Глава МОК считает, что сборную России не нужно отстранять от Олимпийских игр в Токио.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах признался, что на его взгляд Олимпийский комитет России уже понесла достаточное наказание за нарушения антидопинговых правил. Глава МОК считает, что сборную России не нужно отстранять от Олимпийских игр в Токио."В Пхенчхане мы приняли утверждение, что допинг-пробы во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи подвергались систематическим манипуляциям, — приводит слова Баха "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт МОК. – Мы придерживались принципа индивидуальной справедливости и дали возможность "чистым" спортсменам из России выступить в Пхенчхане. Это было честно по отношению ко всем атлетам вне зависимости от их гражданства. Олимпийский комитет России отстранением от Игр-2018 уже понес достаточное наказание".Напомним, что ранее экспертам Всемирного антидопингового агентства не удалось выполнить в полном объеме работу по извлечению данных московской антидопинговой лаборатории. Им помешало их же оборудование, которые оказалось не сертифицированным в соответствии с законодательством РФ.