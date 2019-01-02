Владимир Путин поручил Совету по межнациональным отношениям при президенте РФ поддержать Первый российский национальный телеканал. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин поручил Совету по межнациональным отношениям при президенте РФ поддержать "Первый российский национальный телеканал". Об этом сообщается на сайте Кремля.На ежегодной пресс-конференции Путин пообещал обратившейся к нему сотруднице канала, что поручит президентскому Совету по межнациональным отношениям связаться с "Первым российским национальным телеканалом", чтобы тот стал информационным партнером по реализации национальной политики​​​.В поручении президента говорится о том, что Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям совместно с правительством РФ должен рассмотреть вопрос о поддержке "Первого российского национального канала".Доклад по этому вопросу до 31 марта должны подготовить первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и зампред правительства Виталий Мутко.