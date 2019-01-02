Генеральный директор организации направил благодарность в адрес начальника регионального УМВД.

Около двадцати сотрудников одного из предприятий региона посетили музей Управления МВД России по Владимирской области.Инициатором мероприятия стал полковник милиции в запасе Александр Долгий, который предложил работникам предприятия узнать об истории владимирской полиции и обратился в УМВД России по Владимирской области с просьбой об организации экскурсии.Сотрудники Центра профессиональной подготовки регионального УМВД и полковник милиции в запасе Юрий Зубков провели для молодых людей увлекательную экскурсию, в ходе которой рассказали гостям об истории становления владимирской полиции, продемонстрировав экспозиции различных служб и подразделений. Посетители музея ознакомились не только с образцами оружия, состоящего на вооружении органов внутренних дел, но и увидели образцы вооружения и экипировки сотрудников органов внутренних дел прежних времен. Наибольший интерес вызвали экспозиции, посвященные деятельности милиции в годы Великой Отечественной войны. Работники предприятия узнали о подвигах и героических поступках земляков - сотрудников органов внутренних дел региона.По итогам экскурсии генеральный директор предприятия направил в адрес начальника УМВД России по Владимирской области Василия Кукушкина благодарственное письмо, в котором отметил теплый прием, оказанный его работникам сотрудниками Управления.