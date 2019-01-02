Полузащитник лондонского Челси Сеск Фабрегас достиг соглашения с французским Монако. Срок договора между сторонами будет рассчитан на 2,5 года. Переход будет осуществлен в январское трансферное окно.

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас достиг соглашения с французским "Монако". Срок договора между сторонами будет рассчитан на 2,5 года. Переход будет осуществлен в январское трансферное окно.Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Get French Football News, боссы монегасков сделали испанцу выгодное финансовое предложение. Однако точная сумма зарплата не уточняется. Известно лишь, что Фабрегасу будет полагаться бонус в размере 10 миллионов евро.Для завершения сделки сторонам необходимо прийти к урегулированию деталей договора, который, предположительно, будет подписан уже на следующей неделе. Свой нынешний клуб Фабрегас намерен покинуть из-за недовольства количеством игрового времени. В текущем сезон испанский хавбек сыграл в пяти встречах английской премьер-лиги.