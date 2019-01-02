Во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах сотрудники полиции поздравили с праздниками жителей и гостей Москвы...

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции поздравили ребят с Новым годом.Во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах жителей и гостей Москвы, а также несовершеннолетних, которые состоят на учёте в полиции Центрального административного округа, Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили с праздниками.В акции участвовали сотрудники ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЦАО.В конце мероприятия полицейский Дед Мороз вручил всем подарки и пожелал счастливого Нового года.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60