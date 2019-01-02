Младенец, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, доставлен в столичный НИИ Рошаля.

Младенец, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, доставлен в столичный НИИ Рошаля. Ему проведена интенсивная терапия, сообщают медики. Кроме того, врачи проводят диагностику. О прогнозе говорить рано, передает РИА Новости.Во время транспортировки в Москву состояние ребенка было стабильным. Бригада из сотрудников института и ФМБА провела все необходимые мероприятия.Ребенок был найден под завалами в кроватке и хорошо укутанным, что его и спасло. Однако он получил сильные обморожения и закрытую черепно-мозговую травму. Необходимое лечение ему было предоставлено в больнице города Магнитогорск, однако затем было решено отправить младенца в Москву.Взрыв бытового газа в жилом доме Магнитогорска произошел в четыре утра 31 декабря. Один из подъездов дома, в котором проживали 120 человек, обрушился. Девять жильцов погибли, 30 пропали без вести. Пятеро госпитализированы.