Больше ста миллионов рублей в первый же день проката собрал блокбастер Т-34.

Больше ста миллионов рублей в первый же день проката собрал блокбастер "Т-34". Фильм бьёт все рекорды. Его уже посмотрели примерно полмиллиона человек.Все билеты распроданы. У касс — очереди. На фильм-приключение "Т-34" идут целыми семьями. Картина только вышла в прокат, а зрителей уже более полумиллиона.Вдохновляющей человеческой истории сопереживают и в Сибири, и в Севастополе: "До слез! Потрясающий фильм, без эмоций не обошлось! Это настолько живо, настолько ты чувствуешь себя участником тех событий. Шикарный фильм — как будто там была!".Откуда у вчерашнего курсанта Ивушкина эта непробиваемая уверенность, что бежать из плена нужно во что бы то ни стало, да еще и на "тридцатьчетвёрке"? Все знают, что немецкий танковый ас Ягер этих русских из-под земли достанет. Всё это — любовь, которая превосходит жестокость. Поверив в себя, герой Александра Петрова воодушевляет всех — и по ту сторону экрана.Из зрительного зала порой кажется — время застыло. Вонзающийся в броню снаряд ощущается буквально кожей. Чтобы все это прорисовать, художникам спецэффектов потребовалось больше года. Теперь новый русский блокбастер "Т-34" называют настоящим "Форсажем" — только на танках.Первый день проката — и уже почти более 100 миллионов рублей кассовых сборов. Честная и искренняя история взаимоотношений на войне обогнала даже "Движение вверх".Заслуженный артист России Михаил Пореченков впечатлен: "Картина замечательная про наших парней, про подвиг, что нельзя сдаваться, несмотря на самые тяжелые условия — вот такое кино получилось!".На каникулах "Т-34" — недосягаемый фаворит в гонке за интерес зрителя. Доброе приключенческое кино о самом драматичном периоде из жизни страны — ждали.