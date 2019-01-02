Поклонники уверены, что рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии Решетовой. Новый год они встретили вместе, а на пальце красавицы было замечено шикарное кольцо.

Поклонники уверены, что рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии Решетовой. Новый год они встретили вместе, а на пальце красавицы было замечено шикарное кольцо.Вокруг личной жизни рэпера Тимати ходит множество слухов. Не так давно вся страна обсуждала, что он расстался со своей очередной девушкой Анастасией Решетовой. Однако это оказалось не более чем "коридорной сплетней" и пару стали вновь замечать вместе.Теперь любители погадать о чужой личной жизни выдвинули новую версию. Они уверены, что музыкант решился на серьезный шаг и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Ведь на безымянном кольце красавицы заметили шикарное кольцо.Ювелирное украшение, по всей видимости, стало подарком рэпера на Новый год. Его пара отпраздновала вместе в Париже. На странице музыканта в Instagram появилось видео, на котором он танцует с невестой на фоне Эйфелевой башни.В сообщении, которым Тимати сопроводил ролик, намеков на скорые перемены в личной жизни нет. "Не собираюсь ничего подытоживать, пусть результаты говорят сами за себя. Впереди непростой, но уверен что очень интересный год. С ним вас и поздравляю. Спасибо всем кто его провёл со мной в ленте )) Говорят смена пейзажей, обычно идёт на пользу. Вот, воспользуюсь советом. Отключаю тел. увидимся в новом 👋🏼", – заметил музыкант.Сама Анастасия Решетова поделилась сразу несколькими снимками. Причем сделал это так, чтобы ее кольцо было первым, что бросится в глаза любопытным зрителям.Этого хватило, чтобы поклонники уже успели поженить Тимати, по крайней мере, в собственном воображении. Сам же музыкант традиционно не делится с широкой общественностью подробностями своей личной жизни.