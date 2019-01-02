В уходящем году политики традиционно радовали нас своими смешными высказываниями. Обличенные властью люди доказали, что у одних есть чувство юмора, другие готовы посмеяться над собой, а кому-то стоит серьезно подумать о своем интеллектуальном развитии.

В уходящем году политики традиционно радовали нас своими смешнымивысказываниями. Обличенные властью люди доказали, что у одних есть чувствоюмора, другие готовы посмеяться над собой, а кому-то стоит серьезно подумать освоем интеллектуальном развитии.На десятом месте – президент Уганды Йовери Кагута Мусевени снужным советом о правильном сексе. Глава государства всерьез обеспокоился о насаждаемойпрактике отношений между мужчиной и женщиной."Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, кудазанимаются сексом, и где он находится", – заявил президент Мусевени.Далее в рейтинге смешных высказываний – еще один президент иего странная фраза, заставившая задуматься граждан. Эммануэль Макрон озадачилобщественность, назвав 60-летнюю жену премьер-министра Австралии МалкольмаТернбулла вкусной. Что имел в виду глава Пятой республики?"Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, поблагодаритьвас и вашу вкусную жену за теплый прием", – сказал Макрон.На восьмом месте рейтинга перлов – советник президента США Кэлли Сэдлер. Она как-то странно пошутила об умирающем сенатореДжоне Маккейне в мае 2018 года, когда он был еще жив. На закрытом совещании в Беломдоме, где обсуждалось назначение главой ЦРУ Джины Хаспел, был задан вопрос, какотносятся к этому в сенате, в частности, Джон Маккейн. На что Кэлли Сэдлерответила: "Это не имеет значения, он все равно умирает". Спустя три месяца,Маккейн ушел из жизни.Украинские политики продолжали радовать своими высказываниями.На седьмом месте хит-парада перлов находится мэр Киева Виталий Кличко. Вэтом году он сделал смешное заявление о своей любви к футболу.В канун финального матча Лиги чемпионов, Кличко выдал такое откровение:"Я люблю футбол, потому что футбол есть". До этого политик признавался, чтов детстве мечтал стать футболистом, но у него пытались забрать мяч некоторыминеспортивными способами и потому он стал боксером.Шестое место отдадим Дональду Трампу. Президент США изнаменитый актер Роберт де Ниро обменялись любезностями. Выступая на 72-йцеремонии вручения театральной премии Tony Роберт де Ниро нецензурно высказалсяв адрес президента США. "Я скажу только одно – я …… Трампа".Глава Америки ответил артисту в Twitter: "Роберт Де Ниро,человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по головеот настоящих боксеров. Очнись, груша боксерская!"Советы населению от президента Казахстана НурсултанаНазарбаева – на пятом месте. "Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает,этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам,в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чемтебе", – сказал глава государства на Гражданском форуме в Астане, рекомендуя недовольным прогуляться по погосту.И снова украинские герои нашего рейтинга. Если бы не они, онбыл бы скучным и не таким объемным. Бывшая наводчица Надежда Савченко показаласенсационные знания истории, достойные четвертого места."С давних времен, столетия с четвертого-пятого до нашейэры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь периодразвивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", – поведалаСавченко о своем видении истории Украины.Но переплюнул гражданку Савченко президент Украины Петр Порошенко,сделав смешное заявление, охарактеризовав князя Владимира как первого в историисторонника евроинтеграции. Но это еще полбеды – глава Незалежной заявил, что Владимир,оказывается, крестил не Русь, а Украину: "Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины". Троечник Порошенко попадает на третьеместо рейтинга смешных высказываний политиков.Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов поделилсясвоими впечатлениями о прошедшем у нас чемпионате мира по футболу и рассказал,кто из российских футболистов его особенно впечатлил. "Могу отметить Акинфеева,Дзюбу, Фернандеса. Ну и Черешнев – это открытие, кстати. По крайней мере,начинал хорошо и последний гол заколотил шикарно", – сказал со знаем делаЗюганов, подразумевая полузащитника российской сборной Дениса Черышева.На первом месте – президент России Владимир Путин,высказавшийся по поводу последствий возможного ядерного удара по России. "Агрессордолжен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвыагрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что дажераскаяться не успеют", – заявил глава России, добавив оптимизма миллионамгражданам страны.