В уходящем году политики традиционно радовали нас своими смешными
высказываниями. Обличенные властью люди доказали, что у одних есть чувство
юмора, другие готовы посмеяться над собой, а кому-то стоит серьезно подумать о
своем интеллектуальном развитии.
В уходящем году политики традиционно радовали нас своими смешными
высказываниями. Обличенные властью люди доказали, что у одних есть чувство
юмора, другие готовы посмеяться над собой, а кому-то стоит серьезно подумать о
своем интеллектуальном развитии.
На десятом месте – президент Уганды Йовери Кагута Мусевени с
нужным советом о правильном сексе. Глава государства всерьез обеспокоился о насаждаемой
практике отношений между мужчиной и женщиной.
"Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда
занимаются сексом, и где он находится", – заявил президент Мусевени.
Далее в рейтинге смешных высказываний – еще один президент и
его странная фраза, заставившая задуматься граждан. Эммануэль Макрон озадачил
общественность, назвав 60-летнюю жену премьер-министра Австралии Малкольма
Тернбулла вкусной. Что имел в виду глава Пятой республики?
"Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, поблагодарить
вас и вашу вкусную жену за теплый прием", – сказал Макрон.
На восьмом месте рейтинга перлов – советник президента США Кэлли Сэдлер. Она как-то странно пошутила об умирающем сенаторе
Джоне Маккейне в мае 2018 года, когда он был еще жив. На закрытом совещании в Белом
доме, где обсуждалось назначение главой ЦРУ Джины Хаспел, был задан вопрос, как
относятся к этому в сенате, в частности, Джон Маккейн. На что Кэлли Сэдлер
ответила: "Это не имеет значения, он все равно умирает". Спустя три месяца,
Маккейн ушел из жизни.
Украинские политики продолжали радовать своими высказываниями.
На седьмом месте хит-парада перлов находится мэр Киева Виталий Кличко. В
этом году он сделал смешное заявление о своей любви к футболу.
В канун финального матча Лиги чемпионов, Кличко выдал такое откровение:
"Я люблю футбол, потому что футбол есть". До этого политик признавался, что
в детстве мечтал стать футболистом, но у него пытались забрать мяч некоторыми
неспортивными способами и потому он стал боксером.
Шестое место отдадим Дональду Трампу. Президент США и
знаменитый актер Роберт де Ниро обменялись любезностями. Выступая на 72-й
церемонии вручения театральной премии Tony Роберт де Ниро нецензурно высказался
в адрес президента США. "Я скажу только одно – я …… Трампа".
Глава Америки ответил артисту в Twitter: "Роберт Де Ниро,
человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове
от настоящих боксеров. Очнись, груша боксерская!"
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Назарбаева – на пятом месте. "Мы часто жалуемся в жизни: того не хватает,
этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам,
в крайнем случае – походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем
тебе", – сказал глава государства на Гражданском форуме в Астане, рекомендуя недовольным прогуляться по погосту.
И снова украинские герои нашего рейтинга. Если бы не они, он
был бы скучным и не таким объемным. Бывшая наводчица Надежда Савченко показала
сенсационные знания истории, достойные четвертого места.
"С давних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей
эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период
развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", – поведала
Савченко о своем видении истории Украины.
Но переплюнул гражданку Савченко президент Украины Петр Порошенко,
сделав смешное заявление, охарактеризовав князя Владимира как первого в истории
сторонника евроинтеграции. Но это еще полбеды – глава Незалежной заявил, что Владимир,
оказывается, крестил не Русь, а Украину: "Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины". Троечник Порошенко попадает на третье
место рейтинга смешных высказываний политиков.
Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов поделился
своими впечатлениями о прошедшем у нас чемпионате мира по футболу и рассказал,
кто из российских футболистов его особенно впечатлил. "Могу отметить Акинфеева,
Дзюбу, Фернандеса. Ну и Черешнев – это открытие, кстати. По крайней мере,
начинал хорошо и последний гол заколотил шикарно", – сказал со знаем дела
Зюганов, подразумевая полузащитника российской сборной Дениса Черышева.
На первом месте – президент России Владимир Путин,
высказавшийся по поводу последствий возможного ядерного удара по России. "Агрессор
должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы
агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже
раскаяться не успеют", – заявил глава России, добавив оптимизма миллионам
гражданам страны.