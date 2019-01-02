В первый день 2019 года тысячи россиян по всей стране с замиранием сердца следили за новогодним тиражом Русского лото. В прямом эфире была разыграна грандиозная сумма – миллиард рублей!

В первый день 2019 года тысячи россиян по всей стране с замиранием сердца следили за новогодним тиражом "Русского лото". В прямом эфире была разыграна грандиозная сумма – миллиард рублей!На этот раз фортуна улыбнулась двум счастливчикам, которые поделили между собой колоссальный выигрыш. Победители получили по 500 миллионов рублей – незабываемый подарок на новый год!Грандиозный суперприз выиграли жители Санкт-Петербурга и Свердловской области. Каждый из счастливчиков купил лотерейный билет стоимостью всего лишь 150 рублей.Помимо миллиарда в новогоднем тираже "Русского лото" разыграли 150 призов по миллиону рублей. Организаторы розыгрыша поздравляют счастливчиков и ждут их для оформления и получения выигрыша.Победители новогоднего тиража – часть огромной семьи "Русского лото". Каждый год сотни участников "Русского лото" срывают большой куш. Только за прошлый год в России появилось 940 новых миллионеров.Если вы не успели принять участие в новогоднем тираже, то не спешите расстраиваться. Шанс выиграть полмиллиарда есть у каждого, ведь розыгрыш проходит каждую неделю января. Дело за малым – купить билет и ждать, когда вам улыбнется фортуна.Результаты тиражей можно проверить на официальном сайте лотерейного супермаркета - .Уточнить информацию о получении выигрыша можно по телефону +7 499 270-27-27.