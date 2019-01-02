С конца июля 2018 года число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заразившихся вирусом Эбола, превысило 600 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения африканской страны.

С конца июля 2018 года число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заразившихся вирусом Эбола, превысило 600 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения африканской страны.На 1 января 2019 года зафиксированы 602 случая заболевания. Среди них — 554 подтвержденных и 48 вероятных. Умерли в результате этой страшной болезни 366 человек, выздоровели – 205. 54 подозрительных случая расследуются, передает ТАСС.От болезни, вызванной вирусом Эбола, в течение только одних суток перед 1 января были выявлены четверо заболевших и трое умерших. Вакцинацию с 8 августа прошли 53 917 человек.В связи со вспышкой Эболы, были перенесены президентские и парламентские выборы в ряде округов ДРК. Это вызвало протесты среди жителей и негативно сказалось на мероприятиях по борьбе с распространением вируса. Из-за манифестаций населения прервана вакцинация в Гоме, Бени, Бутембо, Катве, Команде и Мабалако. В настоящий момент в ДРК во многих местах прерван доступ в Интернет и отсутствует возможность для отправки СМС-сообщений.В случае продолжительного осложнения обстановки могут быть утрачены обнадеживающие результаты в противодействии распространению вируса, которые были достигнуты, в частности, в Бени. Об этом заявил 28 декабря в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.Эбола передается людям от диких животных. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени. В некоторых случаях наблюдаются внутренние и внешние кровотечения.Вспышка заболевания Эболой в ДРК уже десятая. Исследования показали, что сейчас речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. Во время прежних эпидемий летальные исходы случались от 25 до 90 процентов случаев.