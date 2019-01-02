30 декабря 2018 года в Монако состоялось торжественное мероприятие, ознаменовавшее старт трансконтинентального ралли-марафона Африка Эко Рейс. Непосредственно соревновательная часть гонок началась первого января 2019 года в Надоре.

30 декабря 2018 года в Монако состоялось торжественное мероприятие, ознаменовавшее старт трансконтинентального ралли-марафона "Африка Эко Рейс". Непосредственно соревновательная часть гонок началась первого января 2019 года в Надоре. В гонках примут участие спортсмены из 30 стран мира. Им предстоит преодолеть более 6 тысяч километров.В этом году Россия представлена шестью экипажами. Среди них Алексей Титов и Андрей Русов, братья Куприяновы. Также в этом году впервые участвует заводская команда "ГАЗ Рейд Спорт", выставившая четыре автомобиля в двух категориях. Спортивная программа ралли включает 12 этапов. Финиш состоится 13 января на Розовом озере в Дакаре.1 января состоялся первый этап гонок, в котором команды стартовали из Надоры. На разминочной дистанции экипажам предстояло преодолеть 90 километров. Среди россиянин лучшее время показал Алексей Титов, который в классе внедорожников приехал к финишу восьмым.