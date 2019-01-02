До конца новогодних праздников из-за технических работа для пассажиров будут закрыты несколько участков Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена Москвы.

До конца новогодних праздников из-за технических работа для пассажиров будут закрыты несколько участков Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена Москвы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы московского метро.Как уточняется, в новогодние праздники будут модернизировать инфраструктуру участка Абратско-Покровской линии" от "Щелковской" до "Курской". Работы будут проводиться круглосуточно, в связи с этим в период с 2 по 5 января будет закрыт участок "Щелковская" – "Курская", а с 6 по 8 января – участок "Щелковская" – "Партизанская".Сотрудники пресс-службы пояснили, что модернизация касается безопасности движения составов и повышения стабильности работы инфраструктуры в целом.Кроме этого, в период с 4 по 8 января в связи с работами по присоединению участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В местах, где будет остановлено движение поездов, будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы.С 2 по 8 января во время закрытия двух участков Арбатско-Покровской линии метрополитена Мосгортранс запустит два бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии будут работать автобусы особо большого класса, передает ТАСС. Маршрут КМ1 свяжет станции "Курская" и "Щелковская" с остановками у станций метро "Бауманская", "Электрозаводская", "Семеновская", "Партизанская", "Измайловская" и "Первомайская". Пассажиров будут перевозить 245 бесплатных автобусов. Маршрут КМ2 будет курсировать между станциями "Партизанская" и "Щелковская" с остановками у станций метро "Измайловская" и "Первомайская. На линии будут работать более 70 автобусов.С 4 по 8 января во время закрытия южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро для проезда пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ. На линии между станциями "Котельники" и "Выхино" будут курсировать более 70 низкопольных автобусов особо большого класса с остановками у станций метро "Жулебино" и "Лермонтовский проспект".Подробную информацию можно будет узнать на информационных остановках и на остановках наземного транспорта. Также у станций метро будут дежурить сотрудники транспортного комплекса столицы, которые помогут горожанам найти место посадки в автобус, передает ТАСС.