На парковке одного из торговых центров в Сочи днем 2 января произошла трагедия. Мужчина 1981 года рождения выстрелил из пистолета в свою сожительницу, а затем вернулся домой и покончил с собой. Женщине, доставленной в больницу, медики помочь не смогли: от полученного ранения она скончалась.

На парковке одного из торговых центров в Сочи днем 2 января произошла трагедия. Мужчина 1981 года рождения выстрелил из пистолета в свою сожительницу, а затем вернулся домой и покончил с собой.Женщине, доставленной в больницу, медики помочь не смогли: от полученного ранения она скончалась, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, назначены необходимые экспертизы.