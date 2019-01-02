Показать свои силы готовы 8 команд

Показать свои силы готовы 8 командВо Владимирской области состоится всероссийский турнир юных хоккеистов. Соревнования пройдут в память памяти трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Рагулина.Показать свои силы готовы 8 команд из Владимирской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Тверской областей, а также Удмуртской республики и Москвы.В этом году на льду встретятся спортсмены 10-12 лет. По итогам соревнований каждый участник получит в подарок памятные сувениры, а победители - кубки, медали и призы по различным номинациям. Торжественная церемония открытия начнется 5 января в 13:00.Напомним, вот уже 18-ть лет подряд турнир в Судогде собирает талантливых молодых хоккеистов из разных уголков страны. Благодаря этим соревнованиям, небольшой городок в разные годы посетили олимпийские чемпионы, знаменитые спортсмены, а также политики, среди которых Эдуард Иванов, Александр Пашков, Вячеслав Четин, Вячеслав Быков, Владислав Третьяк, Игорь Ромишевский, Сергей Иванов. А в 2018 году в Судогде начали строительство большого Ледового дворца.