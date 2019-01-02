Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублейВ Юрьев-Польском местную жительницу обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью прошлого года в полицию обратилась 63-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что с её банковской карты пропало больше 12 тысяч рублей.Правоохранители быстро вычислили преступницу. Ей оказалась 19-летняя возлюбленная сына женщины. Девушка, воспользовавшись моментом, переписала реквизиты карты и с их помощью сделала несколько покупок в интернете. Свою вину обвиняемая признала.Материалы уголовного дела переданы в суд. Максимальное наказание, которое грозит девушке - лишение свободы на срок до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.