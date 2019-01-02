По версии следствия девушка похитила банковскую карту и распорядилась чужими деньгами по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Осенью текущего года в отдел полиции обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с её банковской карты были похищены денежные средства в сумме более 12 000 рублей.Личность подозреваемой в хищении, сожительницы сына потерпевшей, была установлена полицейскими в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.По версии следствия фигурантка, воспользовавшись моментом, переписала реквизиты банковской карты потерпевшей и впоследствии с их помощью совершила несколько покупок в интернет-магазине.Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.