В национальном парке Земля леопарда тигрица привела к фотоловушке двух тигрят и показала, как ей пользоваться. Она показала малышам, что фотокамера безопасна, и позволила ее потрогать.

В национальном парке "Земля леопарда" тигрица привела к фотоловушке двух тигрят и показала, как ей "пользоваться". Она показала малышам, что фотокамера безопасна, и позволила ее потрогать. В результате тигрята немного сдвинули фотоловушку.Сама тигрица, прежде чем показывать малышам ловушку, обнюхала ее: объектив камеры запотел, передает РИА Новости. Сперва в кадре был один тигренок, затем появился второй.Эти котята были зафиксированы фотоловушками "Земли леопардов" впервые. Другие тигрята и взрослые тигры часто приходят к камерам и делают "селфи", что позволяет ученым наблюдать их жизнь. В "Земле леопарда" отмечают: то, что звери не замечают камер, говорит о том, что фотоловушки их не беспокоят. А то, что животные активно знакомятся с объектами – признак их любознательности и здоровья.Тигры – частые гости возле камер. Так, один из победителей национального конкурса "Фотоловушка – 2018" – амурский тигр. На сайте "Земли леопарда" есть также забавные и познавательные видео про этих животных, например, как тигрята играют и шалят под самой фотоловушкой.