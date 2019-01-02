Тем временем Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасли Ваню Фокина. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент поговорил по телефону с подполковником Петром Гриценко и капитаном Андреем Вальманом. Глава государства назвал работу спасателей самоотверженной.

Тем временем Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС, которые спасли Ваню Фокина. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент поговорил по телефону с подполковником Петром Гриценко и капитаном Андреем Вальманом. Глава государства назвал работу спасателей "самоотверженной".Подполковник Петр Гриценко — самый молодой начальник управления в МЧС. Занимается первоочередными аварийно-спасательными операциями в центре "Лидер". Участвовал в спасательных и гуманитарных операциях в России и за рубежом, в том числе на воде и в горах. Занимался разминированием местности в Сербии и на Северном Кавказе. Работал на месте аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, доставлял гуманитарную помощь в охваченную войной Ливию. Награжден орденом мужества.Капитан Андрей Вальман — начальник отдела горноспасательных работ в управлении, которое возглавляет Гриценко. Работает спасателем уже более 10 лет. Подразделение работает на месте схода лавин и селей, на горнолыжных трассах, а также в зоне промышленной застройки. Коллеги характеризуют Вальмана как опытного горноспасателя и ответственного руководителя, сообщает телеканал "Россия 24".