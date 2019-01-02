Микроавтобус Ford коммерческой скорой помощи вылетел в кювет на трассе Калининград – Полесск. В результате инцидента погиб 44-летний медицинского автомобиля, фельдшер, находившийся в салоне микроавтобуса, получил травмы.

Калининградские полицейские обнародовали кадры с места аварии с летальным исходом, произошедшей незадолго до полудня в среду, 2 января, на автотрассе Калининград – Полесск.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, 44-летний мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса Ford коммерческой скорой помощи, не справился с управлением и вылетел в кювет на ровном участке дороге.В результате ДТП погиб водитель медицинского автомобиля. Фельдшер, также находившийся в салоне скорой помощи, получил травмы."Погодные условия могли сыграть свою роковую роль, но полицейские проверяют все возможные версии трагедии, в том числе и техническое состояние иномарки", — отметили в ведомстве.