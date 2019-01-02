Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с новым президентом Бразилии Жаиром Болсонару и передал ему приветственные слова и поздравления от президента России Владимира Путина.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с новым президентом Бразилии Жаиром Болсонару и передал ему приветственные слова и поздравления от президента России Владимира Путина. Володин прибыл в Бразилиа на церемонию инаугурации, уточняет РИА Новости.Болсонару, в свою очередь, передал Путину свои приветствия. В ходе встречи Володин и бразильский президент обсудили развитие отношений между двумя странами.Также Володин встретился со своими коллегами – спикером из нижней палаты бразильского парламента Родриго Майя и спикером нижней палаты испанского парламента Аной Марией Пастор Хулиан.Инаугурация нового президента Бразилии состоялась 1 января. Он будет находиться в должности в течение 4 лет, до 31 декабря 2022 года.