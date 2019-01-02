Всего в ДТП травмы получили пять человек

Всего в ДТП травмы получили пять человекВосьмилетняя девочка и годовалый мальчик пострадали в ДТП в Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.По данным пресс-службы, 1 января в 14:50 минут на 39-м километре дороги «Кострома-Сусанино –Буй» в Сусанинском районе 24-летний водитель автомобиля Datsun не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в машину «Лада Гранта».Водитель иномарки, а также пассажиры «Лады» – 28-летняя девушка, 35-летний мужчина, 8-летняя девочка и годовалый мальчик – получили травмы различной степени тяжести. Все, кроме мальчика, госпитализированы в больницу.