Третий ребенок Кейт Миддлтон и британского принца Гарри – сын Луи – вошел в топ знаменитостей-родителей 2018 года. Однако не успел малыш родиться, как его затмила невеста принца Гарри, американская актриса Меган Маркл.

Третий ребенок Кейт Миддлтон и британского принца Гарри – сын Луи – вошел в топ знаменитостей-родителей 2018 года. Однако не успел малыш родиться, как его затмила невеста принца Гарри, американская актриса Меган Маркл.23 апреля 2018 года в госпитале Святой Марии родился принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. Свое первое имя он получил в честь Луи Маунтбеттена – военачальника, дяди принца Филиппа. Мальчик стал третьим ребенком и принца Уильяма. Пара воспитывает пятилетнего принца Джорджа и трехлетнюю принцессу Шарлотту. Отметим, что Луи занимает пятое место в линии наследования британского престола. В возрасте двух с половиной месяцев его торжественно крестили в часовне Сент-Джеймсского дворца.Однако это событие не стало таким грандиозным, как свадьба его дяди, принца Гарри и американской актрисы . Влюбленные закатили роскошную свадьбу в мае. Бракосочетание пары транслировалось на весь мир. Публика с интересом изучала каждый сантиметр подвенечного наряда Меган и буквально под микроскопом ее образ в целом.Дальше – больше. Осенью стало известно, что Маркл беременна, и за ней стали следить еще пристальнее (хотя, казалось бы, куда больше?) И постепенно о маленьком Луи репортеры благополучно забыли. Отчасти к этому приложила руку сама Кейт Миддлтон. Она часто выходит в свет, но без детей, а если и берет их, то только старших. Забота Кейт о малыше Луи очевидна – она не хочет лишний раз подвергать еще совсем крошечного сына вниманию прессы.Впрочем, недавно Кейт все же сделала исключение и вывела кроху в свет. Это случилось на рождественском банкете в Букингемском дворце. Говорят, и постоянно сравнивают и не всегда в пользу Меган. Несмотря на то, что американка старше, но выглядит моложе, Маркл за глаза зовут выскочкой и утверждают, что Гарри на ней женился "по залету".