Руководство Зенита продолжает поиски игрока средней линии после того, как потерпело неудачу в переговорах с представителями Лиона, пытаясь приобрести Люку Тузара. Теперь Зенит проявляет интерес к полузащитнику Сент-Этьена и сборной Норвегии Уле Сельнесу.

Руководство "Зенита" продолжает поиски игрока средней линии после того, как потерпело неудачу в переговорах с представителями "Лиона", пытаясь приобрести Люку Тузара. Теперь "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Сент-Этьена" и сборной Норвегии Уле Сельнесу.Норвежский хавбек может обойтись санкт-петербургскому клубу в сумму, превышающую 10 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Madeinfoot. Действующий контракт Сельнеса с "Сент-Этьеном" рассчитан до лета 2020 года.Сельнес стал игроком "Сент-Этьена" в 2016 году, куда он перешел из "Русенборга", воспитанником которого и является. В текущем сезоне французского национального первенства норвежский полузащитник сыграл в 17 встречах, совершив пять голевых пасов.