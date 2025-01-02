Региональный Роспотребнадзор назвал, где чаще всего происходят отравления.

Во Владимирской области за год алкоголем отравились 320 человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.Подавляющее большинство пострадавших — владимирцы от 18 лет и старше. Из них 58,1 % — безработные, 20,6 % — пенсионеры, 17,5 % — работающие. В 214 случаях причиной острого отравления был этиловый спирт, в 53 случаях — суррогатный алкоголь, в 18 — метанол. Один человек отравился стеклоочистителем.Чаще всего случаи отравления происходят в Гусь-Хрустальном районе, Коврове и Ковровском районе, а также во Владимире.Напомним, во Владимире рядом с многоэтажками.