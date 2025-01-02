Наконец стала известна точная дата открытия аквапарка в Суздале – 7 января. Она выбрана в связи с тем, что некоторым бассейнам нужно несколько дней, чтобы прогреться. В сообществе ГТК

Наконец стала известна точная дата открытия аквапарка в Суздале – 7 января. Она выбрана в связи с тем, что некоторым бассейнам нужно несколько дней, чтобы прогреться. В сообществе ГТК «Суздаль» рассказали, что будет в аквапарке, сколько стоит посещение и есть ли льготы. Итак, гости смогут посетить: – Аквазону «Акватория» с аттракционами и горками: «Гонщик», «Сёрфер», «Вираж»,