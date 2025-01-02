Итоги года бывают разными. Особенно в музее-заповеднике «Александровская слобода» радуются творческим.

Итоги года бывают разными. Особенно в музее-заповеднике «Александровская слобода» радуются творческим. Например, таким, которые были представлены на фотовыставке «Ткань города», открывшейся в Александровском художественно-краеведческом музее. В числе участников, представивших свои работы, было двое сотрудников Музея Ивана Грозного. Но обо всем по порядку...В сентябре по инициативе главы администрации Александровского района А.В. Кузнецовой и главного архитектора города В.Д. Степанова для фотографов (профессионалов и любителей) был организован бесплатный образовательный интенсив. Куратором и тренером проекта «Лаборатория историй» выступила Юлия Невская (член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России). Задача стояла сложная – обучить алгоритму создания документальных фотоисторий. Итогом плотной работы (теории и практики) стала выставка «Ткань города», о которой куратор Юлия Невская говорит так: «Здесь каждый автор фотосерии рассказывает историю, которая является частью полотна жизни города. Эти истории показывают, как много всего скрыто за ежедневными процессами и привычными пространствами. Они демонстрируют другой, многомерный взгляд на свой город».Всего на выставке представлено семь серий, и каждая особенная, совершенно непохожая на другую. На открытии глава администрации А.В. Кузнецова поделилась: «Мне было очень интересно посмотреть на готовый результат. Это еще один путь нашего поиска культурного кода города. Новый взгляд участников, их чувства, их восприятие, «выплеснувшееся» в эти серии, нам обязательно поможет. И я желаю им не останавливаться, продолжать творить, продолжать показывать жизнь города, его «ткань». Помогите нашим землякам увидеть красоту в простом, каждодневном».О своем видении работ рассказывают две участницы. Специалист по компьютерной графике музея-заповедника Ольга Карачихина объясняет: «Мой проект называется «Эпоха в руках». Я хотела рассказать о том, как современный музей «строит мост» к молодежи и делает историю доступной. Подростки и студенты увлечены более технологичным, ярким и необременительным восприятием мира. Я работаю в музее более 20 лет, вижу, как «Слобода» развивается, чтобы быть понятной каждому, и стараюсь участвовать в этом».Руководитель сектора информационных технологий музея-заповедника Олеся Коженкова презентует совсем другую историю: «Место силы» - не просто название моей серии. Так называют наш музей земляки, жизнь которых неразрывно связана с этой исторической локацией (в том числе бывшие жители существовавшего здесь ранее поселка «Заря»). В своей работе я хотела донести очень важную мысль: нам важна история своего места рождения, память о прошлом своей семьи, мы живем с осознанием ценности исторического наследия, которое нас окружает».На выставке можно увидеть не только «музейные» истории: вот глазами фотохудожника – пассажиры обычной электрички, вот за работой мастер-гончар, а на другой серии – «незримые хранители» городского парка. Быть может, здесь есть ваш фотопортрет или вашего знакомого. Пока еще есть возможность увидеть все самим. Выставка работает все каникулы (до 12 января).