Осилит ли дорогу идущий? В нашем случае, Владимирская область. Прошедшие двенадцать месяцев для региона стали годом испытаний, дорожных неурядиц и далеко идущих планов. Какие проекты в

Осилит ли дорогу идущий? В нашем случае, Владимирская область. Прошедшие двенадцать месяцев для региона стали годом испытаний, дорожных неурядиц и далеко идущих планов. Какие проекты в дорожной отрасли были реализованы во Владимирской области в 2024 году? Всё ли успелось или вновь по непредвиденным обстоятельствам что-то перенесли на следующий год? И что там с планированием планов?