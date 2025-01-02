Вот и пришел долгожданный Новый год, и мы наконец-то можем насладиться незабываемыми выходными! У кого-то эти дни пройдут в уютной домашней обстановке, на диване, с любимым оливье и телевизором, который снова и снова покажет классические фильмы. Насколько хорошо вы знакомы с новогодними кинолентами? Мы решили проверить ваши знания и подготовили интересный тест, в котором названия известных новогодних фильмов зашифрованы с помощью эмодзи.

Вот и пришел долгожданный Новый год, и мы наконец-то можем насладиться незабываемыми выходными! У кого-то эти дни пройдут в уютной домашней обстановке, на диване, с любимым оливье и телевизором, который снова и снова покажет классические фильмы. Насколько хорошо вы знакомы с новогодними кинолентами? Мы решили проверить ваши знания и подготовили интересный тест, в котором названия известных новогодних фильмов зашифрованы с помощью эмодзи.1.А) Особенности национальной рыбалкиБ) Ирония судьбы, или С легким паромВ) Трое из Простоквашино2.А) Ирония судьбы, или С легким паромБ) Джентльмены удачиВ) Гринч — похититель рождества3.А) Операция "Ы" и другие приключения ШурикаБ) Карнавальная ночьВ) Иван Васильевич меняет профессию4.А) ЧародеиБ) Операция "Ы" и другие приключения ШурикаВ) Один дома5.А) КрасоткаБ) Тайна снежной королевыВ) Карнавальная ночьПравильные ответы:1. — Б)2. — Б)3. — В)4. — В)5. — В)