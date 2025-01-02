Вот и пришел долгожданный Новый год, и мы наконец-то можем насладиться незабываемыми выходными! У кого-то эти дни пройдут в уютной домашней обстановке, на диване, с любимым оливье и телевизором, который снова и снова покажет классические фильмы. Насколько хорошо вы знакомы с новогодними кинолентами? Мы решили проверить ваши знания и подготовили интересный тест, в котором названия известных новогодних фильмов зашифрованы с помощью эмодзи.
Вот и пришел долгожданный Новый год, и мы наконец-то можем насладиться незабываемыми выходными! У кого-то эти дни пройдут в уютной домашней обстановке, на диване, с любимым оливье и телевизором, который снова и снова покажет классические фильмы. Насколько хорошо вы знакомы с новогодними кинолентами? Мы решили проверить ваши знания и подготовили интересный тест, в котором названия известных новогодних фильмов зашифрованы с помощью эмодзи.
1.
А) Особенности национальной рыбалки
Б) Ирония судьбы, или С легким паром
В) Трое из Простоквашино
2.
А) Ирония судьбы, или С легким паром
Б) Джентльмены удачи
В) Гринч — похититель рождества
3.
А) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Б) Карнавальная ночь
В) Иван Васильевич меняет профессию
4.
А) Чародеи
Б) Операция "Ы" и другие приключения Шурика
В) Один дома
5.
А) Красотка
Б) Тайна снежной королевы
В) Карнавальная ночь
Правильные ответы:
1. — Б)
2. — Б)
3. — В)
4. — В)
5. — В)