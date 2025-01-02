Первым рожденным ребенком во Владимирской области в 2025 году стал мальчик. Малыша назвали Иваном, рассказали в пресс-службе минздрава региона. Иван родился в Областном перинатальном центре.

Первым рожденным ребенком во Владимирской области в 2025 году стал мальчик. Малыша назвали Иваном, рассказали в пресс-службе минздрава региона. Иван родился в Областном перинатальном центре. Мальчик стал первым ребенком в семье. А в последний день 2024 года родилось 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. 6 малышей появились на свет во Владимире, один – в