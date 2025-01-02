Баня на участке 371 в СНТ Копцево Александровского района загорелась ночью 2 января. В 2:39 вызвали пожарных, сообщили в пресс-службе ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Когда спасатели

Баня на участке 371 в СНТ Копцево Александровского района загорелась ночью 2 января. В 2:39 вызвали пожарных, сообщили в пресс-службе ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново. Когда спасатели прибыли на место, баня и мансарда над ней уже пылали по всей площади. С помощью двух стволов «Б» пожар был локализован и ликвидирован на